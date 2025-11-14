Sabirabadda qadın odlu silahla öldürülüb, qardaşı şübhəli qismində saxlanılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:10
    Sabirabad rayonunda qadın odlu silahla öldürülüb, qardaşı şübhəli qismində saxlanılıb.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Qardaşkənd kəndində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, kənd sakini Ülviyyə Xudaverdi qızı Məmmədova ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində hadisə yerində ölüb.

    Onun ölümündə şübhəli bilinən qardaşı, 1986-cı il təvəllüdlü Murtuz Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

