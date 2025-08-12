Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, xəsarət alanlar var 

Haqqımızda

Hadisə
12 avqust 2025 08:28
Sabirabad rayonunda avtomobil kanala aşıb, xəsarət alanlar var.

“Report”un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Moranlı kəndi ərazisində baş verib.

Belə ki, “Niva” markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarındakı kanala düşüb.

Qəza nəticəsində Moranlı kənd sakinləri, 1999-cu il təvəllüdlü İsmayılzadə Ülvü Abuzər oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Mirzəzadə Eyvaz Aslan oğlu və 2000-ci il təvəllüdlü Mirzəzadə Nemət Sərdar oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

Yaralılar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla balı araşdırma aparılır.

Rus versiyası В Сабирабаде три человека пострадали при падении автомобиля в канал

