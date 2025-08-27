Haqqımızda

Hadisə
27 avqust 2025 09:30
Qurban Yetirmişli: Ötən gecə baş verən zəlzələyə görə təlaşa düşməyə ehtiyac yoxdur

Hər gün təkanlar olur, ötən gecə Azərbaycanda da hiss olunan zəlzələyə görə də təlaşa düşməyə ehtiyac yoxdur.

Bunu "Report"a açıqlamasında AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib.

Onun sözlərinə görə, ölkə ərazisində dağıdıcı zəlzələnin gözlənilməsi ehtimalı yoxdur:

“Gecə saatlarında Dağıstandakı zəlzələ 5,3 maqnitudada olub, yeraltı təkanın ocağı 66 kilometr dərinlikdə yerləşib. Azərbaycanda da hiss olunub. Zəlzələ dərinlikdə olduğu üçün hiss olunub. Təki həmişə belə zəlzələ olsun. Hər gün zəlzələ olur. Qonşu ölkələrdə - Gürcüstan, Ermənistan, İranda, eyni zamanda Xəzər dənizində təkanlar var. Bunların hiss olunması normaldır”.

Qeyd edək ki, AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin yaydığı məlumata görə, zəlzələ Azərbaycanda 3-4 bala qədər hiss olunub.

Təbiət hadisəsi Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarında o cümlədən Quba, Xınalıq, Qusar, Siyəzən, Xudat, Şabran, Xaçmaz, Xızı, Bakı və Sumqayıt və s. şəhərlərində hiss olunub.

Rus versiyası Гурбан Етирмишли: Вероятность разрушительного землетрясения в Азербайджане отсутствует

