Ötən il Bakı şəhər Prokurorluğunda iki nəfər orqandan xaric edilib
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 16:07
Ötən il Bakıda xidməti, icra və əmək intizamının pozulması hallarına qarşı tələbkarlıq artırılıb, belə ki, şəhər prokurorluq orqanları əməkdaşlarından ümumilikdə altı nəfər intizam məsuliyyətinə cəlb olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Prokurorluğunda 2025-ci ildə görülmüş işlərin yekunu ilə bağlı əməliyyat müşavirəsində bildirilib.
Onlardan iki nəfər prokurorluq orqanlarından xaric edilib, bir nəfər isə tutduğu vəzifədən azad olunub.
Son xəbərlər
16:39
Tramp Davos iqtisadi forumunda iştirak etmək üçün İsveçrəyə gedibDigər ölkələr
16:28
ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçiribDaxili siyasət
16:26
"SOCAR Karbamid" zavodunun hədəfləri açıqlanıbEnergetika
16:25
Azərbaycan Böyük Britaniyadan qızıl tədarükünü kəskin artırıbBiznes
16:20
Azərbaycanın su anbarlarındakı ehtiyatların həcmi açıqlanıbİnfrastruktur
16:20
Levandovskinin "Barselona"dakı gələcəyi özündən asılıdırFutbol
16:19
Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
16:17
Foto
Video
"Analar bizi dünyaya gətirir, Vətən isə qucağına alır": Qarabağın cənub qapısından – REPORTAJQarabağ
16:16