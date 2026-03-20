Ötən gün 51 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkar edilib
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 17:20
Ötən gün 51,2 kq narkotik vasitə aşkar edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə martın 19-da ümumi çəkisi 51,2 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
17:22
Çexiyada İsraillə əlaqəli müdafiə sənayesi müəssisəsində yanğın baş veribDigər ölkələr
17:20
Ötən gün 51 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkar edilibHadisə
17:19
İsrail ordusu İsmayıl Əhmədinin öldürüldüyünü təsdiqləyibDigər ölkələr
17:17
Azərbaycan Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
17:03
Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edibDigər
17:01
Aleksandar Vuçiç yaxın bir ay ərzində Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
16:58
Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsümdə ikinci dəfə "Kəpəz"ə uduzubFutbol
16:38
Serbiya enerji daşıyıcıları üçün aksiz vergisini daha 40 % azaldacaqEnergetika
16:37