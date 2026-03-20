В Азербайджане за сутки изъято более 51 кг наркотиков
Происшествия
- 20 марта, 2026
- 17:34
За минувшие сутки сотрудники полиции изъяли в Азербайджане из оборота более 51,2 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
"В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 19 марта, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 51,2 кг", - отметили в ведомстве.
