İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:22
    Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb

    Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Aparılan araşdırmalarla əvvəllər də məhkum olunmuş 32 yaşlı Tural Bağırovun müxtəlif şəxslərə paytaxtdan münasib qiymətə avtomobil gətirəcəyini vəd edərək onların etimadını qazandığı və bu yolla ümumilikdə 9 nəfəri aldadaraq 58 min 500 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirdiyi müəyyən olunub

    Faktla bağlı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    dələduzluq Naxçıvan polis

    Son xəbərlər

    09:26

    Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    09:22

    Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb

    Hadisə
    09:16

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:16

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:08

    "Kür" daha bir  həndbolçunu sıralarına cəlb edib

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatların Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri başlayıb

    Xarici siyasət
    09:03

    "Qarabağ" bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcək

    Futbol
    09:01

    Tramp: Respublikaçıların şatdaunu aradan qaldırmaq üçün "nüvə variantı"na keçməsinin vaxtıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti