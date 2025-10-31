Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb
Hadisə
- 31 oktyabr, 2025
- 09:22
Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
Aparılan araşdırmalarla əvvəllər də məhkum olunmuş 32 yaşlı Tural Bağırovun müxtəlif şəxslərə paytaxtdan münasib qiymətə avtomobil gətirəcəyini vəd edərək onların etimadını qazandığı və bu yolla ümumilikdə 9 nəfəri aldadaraq 58 min 500 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirdiyi müəyyən olunub
Faktla bağlı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
