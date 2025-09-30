İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı ilə bağlı ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:06
    Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı ilə bağlı ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Milli prokurorluq orqanlarının yaradılmasının 107-ci ildönümü, 1 oktyabr – Azərbaycan prokurorluq işçilərinin peşə bayramı ilə əlaqədar Baş Prokurorluq və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Müşfiqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hər iki qurumun mətbuat xidmətləri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, aksiyada Baş prokuror Kamran Əliyev, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılov, həmçinin hər iki qurumun rəhbər heyəti, əməkdaşları və könüllülər iştirak edib.

    Tədbir çərçivəsində ümumilikdə 1 500-dən çox zeytun və eldar şamı ağacları əkilib.

    Kampaniyadan sonra Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluğun veteranları ilə görüşərək onlarla səmimi söhbət edib.

    Baş Prokurorluq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyin ağacəkmə

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti