    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Məhkəmə külli miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq hərbi komissarı ev dustaqlığına buraxıb

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 16:33
    Məhkəmə külli miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq hərbi komissarı ev dustaqlığına buraxıb

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xəzər rayon idarəsinin sabiq rəisi Ramin Şükürov,  həmin idarənin Çağırış şöbəsinin baş zabiti Xalid Əzimov və zabiti Emil Nəbiyevin barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə davam edib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iş üzrə şahidlər dindirilib.

    Daha sonra təqsirləndirilən Ramin Şükürovun müdafiəçiləri onun  ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsatət veriblər.

    Vəsatət təmin edilib və Ramin Şükürov ev dustaqlığına buraxılıb.

    Proses sentyabrın 22-də davam etdiriləcək.

    İttihama görə, Ramin Şükürov Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xəzər rayon idarəsinin rəisi vəzifədə işləyərkən Xalid Əzimov və Emil Nəbiyev ilə cinayət əlaqəsinə girib.

    Onlar çağırışçıların həqiqi hərbi xidmətə cəlb edilməməsi ilə əlaqədar dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə qismən yararlı hesab edilmələri barədə hərbi biletin verilməsi və hərbi qeydiyyata alınma prosesini sürətləndirmək müqabilində ayrı-ayrı şəxslərdən külli miqdarda pul vəsaitini təkrarən rüşvət qismində almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Bundan başqa Ramin Şükürovun öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə qeyd olunan Xidmətin Nərimanov rayon idarəsində hərbi qeydiyyatda olan vətəndaş Natiq Soltanovun dinc dövründə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə qismən yararlı hesab edilməsinə köməklik edilməsi ilə bağlı ondan  30 min manat məbləğində pul vəsaitini alıblar.  

    Bundan başqa eyni əməllərlə çağırışçılar - Anar Rzayevdən 6 min, Əhməd Əhmədovdan 22 min, Orxan Baxşıyevdən 2 min, Fuad Rüstəmovdan 4 min manat rüşvət qismində alıblar.

    Qeyd edək ki, Ramin Şükürova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrarən külli miqdarda rüşvət alma) və 312-1.1-ci (vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri) maddələri ilə ittiham elan edilib.

    Emil Nəbiyev və Xalid Əzimova isə Cinayət Məcəllənin 311.3.1 və 311.3.2-ci maddələri ilə ittiham elan olunub.

    Ramin Şükürovun barəsində həbs, Emil Nəbiyev və Xalid Əzimovun barəsində isə ev dustaqlığı növündə qətimkan tədbiri seçilib.

    Məhkəmə   rüşvət   hərbi komissar   Cinayət işi  

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti