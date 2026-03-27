Bakıya sərnişin daşıyan avtomobil Masallıda qəzaya uğrayıb, ölən var
Hadisə
- 27 mart, 2026
- 13:42
Astaradan Bakıya sərnişin daşıyan "Mercedes" markalı avtomobil Ələt-Astara magistral yolunun Masallı rayonundan keçən hissəsində qəzaya uğrayıb.
"Report"un məlumatına görə, avtomobilin yol kənarında olan maneəyə çırpılması nəticəsində sürücü 1991-ci il təvəllüdlü Rəhim Hüseynov ölüb.
Hadisə nəticəsində iki sərnişin isə xəsarət alıb.
