Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb

Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb Lerikdə meşəyə odun yığmağa gedən kişinin üzərinə ağac aşaraq ölüb
Hadisə
9 avqust 2025 15:43
Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb

Lerikdə meşəyə odun yığmağa gedən 51 yaşlı Lənkəran sakininin üzərinə ağac aşıb.

"Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonunun Gürdəsər meşəsinin 9-cu dolayında baş verib.

Belə ki, Lənkəran rayon sakini 1974-cü il təvəllüdlü İbrahim Nəriman oğlu Ağayev, şəhid ailələri üçün ayrılan kvota üzrə meşəyə odun gətirməyə gedib. A.İbrahimov üzərinə ağacın aşması nəticəsində ağır xəsarət alıb. Ətrafdakıların köməyi ilə o yaxınlıqdakı kəndə çatdırılsa da, təcili tibbi yardım briqadası gələnə qədər ölüm faktı qeydə alınıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

