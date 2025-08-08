Kürdəmirdə maşın aşıb, üç nəfər xəsarət alıb

Haqqımızda

Hadisə
8 avqust 2025 11:01
Kürdəmir rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Report”un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağsu-Kürdəmir-İmişli yolunun rayonun Sor-Sor kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, sürücü Şöhrət Məmmədov "Mitsubishi" markalı maşınla hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

Avtomobildə olan sürücü və onun sərnişinləri - 34 yaşlı Əjdər Əsgər oğlu Abbaslı və 42 yaşlı Paşa Həmid oğlu Baxşıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Yaralılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

