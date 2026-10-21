İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    İntizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib və 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 14:26
    İntizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib və 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib

    İntizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib və 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib.

    Bu barədə "Report"a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu gün Vəkillər Kollegiyası (VK) Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

    İclası giriş sözü ilə açan Kollegiyanın sədri Anar Bağırov Rəyasət Heyətinin cari fəaliyyəti, son dövrdə görülən işlər, əldə olunan nəticələr və qarşıda duran əsas prioritet istiqamətlər barədə məlumat verib.

    Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq, ixtisas imtahanlarının yazılı və şifahi mərhələlərini, eləcə də icbari təlimi uğurla başa vuran vəkilliyə namizədlərin andiçmə mərasimi keçirilib. Yeni vəkillərə vəsiqələr təqdim olunub və onlara gələcək peşə fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb.

    Bundan əlavə, vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra hüquqi məsələlər və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər müzakirə olunub. Müzakirələrin yekununda həmin təkliflərin aidiyyəti orqana göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    İclasda bəzi vəkillərin digər vəkil qurumlarına keçirilməsi, eləcə də müəyyən müddətə üzvlük haqqının ödənilməsindən azad olunması ilə bağlı müraciətlərə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib.

    Həmçinin Kollegiya sədrinin müavinlərinin regionlarda fəaliyyət göstərən vəkil qurumlarının və fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkillərin işinin yerində öyrənilməsi ilə bağlı məruzələri dinlənilib. Bildirilib ki, səfərlər çərçivəsində sədr müavinlərinin müəyyən etdiyi bir sıra pozuntular aşkarlanıb. Həmin pozuntuların qısa müddətdə aradan qaldırılması tapşırılıb, yerində öyrənilmə mexanizmlərinin isə gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi qərara alınıb.

    Daha sonra dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım üzrə ödənişlərin audit yoxlanılması məsələsinə, eləcə də dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım üzrə təqdim edilən qərarlarda aşkar edilən nöqsanlara dair təqdimata baxılaraq, müvafiq qərarlar qəbul olunub.

    İclasda VK Rəyasət Heyətinin üzvü, Bakı şəhəri 4 saylı Vəkil Bürosunun müdiri Ramiz İbrahimovun Kollegiyanın Ağsaqqallar Şurasının sədri vəzifəsinə təyin olunması barədə qərar qəbul edilib.

    İclasın davamında Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyləri müzakirə olunub. Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə yol verilən intizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib və 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib.

    Sonda Kollegiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari və əhəmiyyətli məsələlər müzakirə edilib, onların həlli istiqamətində müvafiq qərarlar qəbul olunub.

    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK) töhmət Xəbərdarlıq
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    15:27
    Mirzoyan: Rusiya dəmir yollarının konsessiyası qərb tərəfdaşlarımızda suallar doğurur
    İnfrastruktur
    15:27
    "AzerGold" xarici ölkədə ilk törəmə şirkətini yaradıb
    Digər
    15:26
    "AzərEnerji" Dünya Bankı ilə AZURE layihəsi üzrə görülmüş işləri müzakirə edib
    Energetika
    15:20
    Foto
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Futbol
    15:19
    Foto
    Ağdam, Xocalı və Laçına qayıdan sakinlərə cins mal-qara paylanılıb - Yenilənib
    Sosial müdafiə
    15:11
    Azərbaycan cüdoçuları Düşənbədə Qran-pri turnirində iştirak edəcəklər
    Fərdi
    15:09
    "L'Opinione": Bakı forumu mədəniyyətlərarası dialoqun aparıcı platformalarından birinə çevriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    15:03
    Makron: Qətərdən Fransaya qaz tədarükü təmin edilib
    Energetika
    14:59
    Energetika Nazirliyinə 9 ayda 12 600-dən çox vətəndaş müraciət edib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti