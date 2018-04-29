 Yuxarı
    Bağlamaq

    İsrailin Təl-Əviv şəhərində cüdo üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub

    Avropa çempionatı Azərbaycan üçün 1 gümüş, 1 bürünc medalla tamamlanıb

    Bakı. 29 aprel. REPORT.AZ/ İsrailin Təl-Əviv şəhərində cüdo üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu yarış günündə tatami üzərinə çıxan Azərbaycan millisinin 5 təmsilçisindən yalnız 1-i medal qazana bilib.

    100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Zelim Kotsoyev bürünc medala sahib olub.

    Beləliklə, Avropa çempionatı Azərbaycan üçün 1 gümüş, 1 bürünc medalla tamamlanıb. Daha əvvəl 73 kq çəki dərəcəsindəki Hidayət Heydərov 2-ci yeri tutub.

    Avropa çempionatı

    28 aprel

    Kişilər

    90 kq

    1/16 final. Məmmədəli Mehdiyev - Noel van TEnd (Hollandiya)

    100 kq

    1/8 final. Elxan Məmmədov - Niyaz Bilalov (Rusiya)

    1/16 final. Elxan Məmmədov - Matey Hayas (Slovakiya)

    Bürünc medal görüşü. Zelim Kotsoyev - Daniel Mukete (Belarus)

    Təsəlliverici görüş. Zelim Kotsoyev - Jorje Fonseka (Portuqaliya)

    1/4 final. Zelim Kotsoyev - Peter Paltçik (İsrail)

    1/8 final. Zelim Kotsoyev - Kirill Denisov (Rusiya)

    1/16 final. Zelim Kotsoyev - Milan Randl (Slovakiya)

    +100 kq

    1/16 final. Uşangi Kokauri - Tamerlan Başayev (Rusiya)

    Qadınlar

    +78 kq

    Təsəlliverici görüş. İrina Kindzerska - İvana Maraniç (Xorvatiya)

    1/4 final. İrina Kindzerska - Yelizaveta Kalanina (Ukrayna)

    1/8 final. İrina Kindzerska - Kseniya Çibişova (Rusiya)

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi