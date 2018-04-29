Bakı. 29 aprel. REPORT.AZ/ İsrailin Təl-Əviv şəhərində cüdo üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu yarış günündə tatami üzərinə çıxan Azərbaycan millisinin 5 təmsilçisindən yalnız 1-i medal qazana bilib.
100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Zelim Kotsoyev bürünc medala sahib olub.
Beləliklə, Avropa çempionatı Azərbaycan üçün 1 gümüş, 1 bürünc medalla tamamlanıb. Daha əvvəl 73 kq çəki dərəcəsindəki Hidayət Heydərov 2-ci yeri tutub.
Avropa çempionatı
28 aprel
Kişilər
90 kq
1/16 final. Məmmədəli Mehdiyev - Noel van TEnd (Hollandiya)
100 kq
1/8 final. Elxan Məmmədov - Niyaz Bilalov (Rusiya)
1/16 final. Elxan Məmmədov - Matey Hayas (Slovakiya)
Bürünc medal görüşü. Zelim Kotsoyev - Daniel Mukete (Belarus)
Təsəlliverici görüş. Zelim Kotsoyev - Jorje Fonseka (Portuqaliya)
1/4 final. Zelim Kotsoyev - Peter Paltçik (İsrail)
1/8 final. Zelim Kotsoyev - Kirill Denisov (Rusiya)
1/16 final. Zelim Kotsoyev - Milan Randl (Slovakiya)
+100 kq
1/16 final. Uşangi Kokauri - Tamerlan Başayev (Rusiya)
Qadınlar
+78 kq
Təsəlliverici görüş. İrina Kindzerska - İvana Maraniç (Xorvatiya)
1/4 final. İrina Kindzerska - Yelizaveta Kalanina (Ukrayna)
1/8 final. İrina Kindzerska - Kseniya Çibişova (Rusiya)
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