    Göygöldə 63 yaşlı kişi küçədə yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:24
    Göygöldə 63 yaşlı kişi küçədə yıxılaraq ölüb

    Göygöldə 63 yaşlı kişi küçədə yıxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Göygöl şəhəri S.Hacıyev küçəsində şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Zahid Əlirza oğlu Abbasov baş nahiyəsindən aldığı xəsarətdən ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Göygöl Hadisə

