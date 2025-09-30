Göygöldə 63 yaşlı kişi küçədə yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 30 sentyabr, 2025
- 11:24
Göygöldə 63 yaşlı kişi küçədə yıxılıb.
"Report" xəbər verir ki, Göygöl şəhəri S.Hacıyev küçəsində şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Zahid Əlirza oğlu Abbasov baş nahiyəsindən aldığı xəsarətdən ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
