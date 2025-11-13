İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    13 noyabr, 2025
    • 20:35
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Atatürk prospekti ilə Adil Ziyadxanov küçəsinin kəsişməsində qeydə alınıb.

    Belə ki, qəza zamanı iki "Chevrolet" markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü, 1999-cu il təvəllüdlü Maarif Məmmədov və Yeganə Əsədova xəsarət alıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

