Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 17:09
Gəncə şəhərində hündürlükdən yıxılan 53 yaşlı kişi həyatını itirib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində qeydə alınan hadisə zamanı 1973-cü il təvəllüdlü Hafiz İsmayılov şəxsi evinin dam örtüyünü təmir edərkən yıxılıb.
O, aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Əraziyə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı Gəncə şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
