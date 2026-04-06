İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 06 aprel, 2026
    • 17:09
    Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

    Gəncə şəhərində hündürlükdən yıxılan 53 yaşlı kişi həyatını itirib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində qeydə alınan hadisə zamanı 1973-cü il təvəllüdlü Hafiz İsmayılov şəxsi evinin dam örtüyünü təmir edərkən yıxılıb.

    O, aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Əraziyə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı Gəncə şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Gəncə şəhəri Ölüm hadisəsi

