"Falçılıq" adı altında dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub
Hadisə
- 19 oktyabr, 2026
- 16:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sosial şəbəkələrdə "falçılıq" və "baxıcılıq" adı altında vətəndaşları aldadaraq pullarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub.
"Report"un məlumatına görə, Sumqayıt şəhərində polisin keçirdiyi tədbirlərlə həmin əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, dələduzluq cinayətləri ilə bağlı axtarışda olan Emin Əsədov saxlanılıb.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, E.Əsədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
17:19
Foto
"Ganja Open 2026" beynəlxalq şahmat festivalına yekun vurulubFərdi
17:18
Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilərİnfrastruktur
17:17
ARDNF-in xalis mənfəəti kəskin artıbMaliyyə
17:17
Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıbEnergetika
17:16
Mətbuat Şurası Türkiyə mediasını Azərbaycana dair məlumatları etibarlı mənbələrdən yoxlamağa çağırıbMedia
17:14
NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar veribİnfrastruktur
17:14
Video
İspaniyada "Adam" qasırğasının fəsadları nəticəsində 4 nəfər ölüb - YenilənibDigər ölkələr
17:12
AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıbFutbol
17:09
Səhiyyə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yeni imkanlar yaradacaq - RəyMilli Məclis