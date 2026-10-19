İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Falçılıq" adı altında dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:52
    Falçılıq adı altında dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Sosial şəbəkələrdə "falçılıq" və "baxıcılıq" adı altında vətəndaşları aldadaraq pullarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub.

    "Report"un məlumatına görə, Sumqayıt şəhərində polisin keçirdiyi tədbirlərlə həmin əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, dələduzluq cinayətləri ilə bağlı axtarışda olan Emin Əsədov saxlanılıb.

    Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, E.Əsədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Sosial şəbəkə Dələduzluq cinayəti
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