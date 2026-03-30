Daşkəsəndə yol çöküb
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 11:46
Daşkəsən rayonunda Alünütdağ-Daşkəsən avtomobil yolunda sel suları nəticəsində çökmə baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə qəsəbədaxili 3 km-lik avtomobil yolunun 2-ci km də qeydə alınıb.
Problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb, ərazi çəpərlənib. Rayonda aidiyyatı qurumlar tərəfindən tədbirlər görülür. Ərazidən qaya parçaları götürülüb, həmçinin yolun genişləndirilməsi işlıri görülür. Hazırda gediş-gəliş təmin olunub.
