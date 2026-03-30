В Дашкесене просела дорога
Происшествия
- 30 марта, 2026
- 12:20
В Дашкесанском районе на автомобильной дороге Алунитдаг–Дашкесан в результате селевых потоков произошло проседание грунта.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие зафиксировано на 2-м километре трехкилометрового участка внутрипоселковой автодороги.
Соответствующие структуры принимают необходимые меры по устранению последствий, территория огорожена. С проезжей части убраны обломки горных пород, ведутся работы по расширению дороги.
В настоящее время движение транспорта восстановлено.
Последние новости
