    Cəlilabadda yolun bir hissəsi çöküb

    Hadisə
    • 06 aprel, 2026
    • 10:45
    Cəlilabad şəhərində yolun bir hissəsində çökmə baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Fərid Əhmədov küçəsində qeydə alınıb.

    Məsələ ilə bağlı Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyindən bildirilib ki, bu barədə məlumatlıdırlar və yaxın zamanda problem aradan qaldırılacaq:

    "Ərazidən keçən kanalizasiya xəttində yaranmış nasazlıq səbəbindən yolda çökmə baş verib. Hava şəraiti yaxşılaşan kimi çökən hissədə təmir-bərpa işlərinə başlanılacaq".

    Cəlilabad rayonu Yol problemi Kanalizasiya xətti
    В Джалилабаде просела дорога

    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti