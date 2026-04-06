Cəlilabadda yolun bir hissəsi çöküb
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 10:45
Cəlilabad şəhərində yolun bir hissəsində çökmə baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Fərid Əhmədov küçəsində qeydə alınıb.
Məsələ ilə bağlı Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyindən bildirilib ki, bu barədə məlumatlıdırlar və yaxın zamanda problem aradan qaldırılacaq:
"Ərazidən keçən kanalizasiya xəttində yaranmış nasazlıq səbəbindən yolda çökmə baş verib. Hava şəraiti yaxşılaşan kimi çökən hissədə təmir-bərpa işlərinə başlanılacaq".
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04