В Джалилабаде просела дорога
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 11:16
В Джалилабаде зафиксировано проседание дорожного полотна.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Фарида Ахмедова.
В представительстве главы исполнительной власти Джалилабадского района по административно-территориальному округу города сообщили, что им известно о произошедшем, и вопрос будет урегулирован в ближайшее время:
"Дорога просела из-за неисправности канализационной трубы, проходящей через данный участок. Как только улучшится погода, на обрушившемся участке начнутся ремонтно-восстановительные работы".
