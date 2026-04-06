В Джалилабаде просела дорога

В Джалилабаде зафиксировано проседание дорожного полотна.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице Фарида Ахмедова.

В представительстве главы исполнительной власти Джалилабадского района по административно-территориальному округу города сообщили, что им известно о произошедшем, и вопрос будет урегулирован в ближайшее время:

"Дорога просела из-за неисправности канализационной трубы, проходящей через данный участок. Как только улучшится погода, на обрушившемся участке начнутся ремонтно-восстановительные работы".