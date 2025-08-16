Haqqımızda

Cəlilabadda qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən qaynı saxlanılıb Avqustun 16-da saat 04 radələrində Cəlilabad rayonunun Alar kəndində 1963-cü il təvəllüdlü Nərimanova Rəviyyə Əliheydər qızının yaşadığı evdə kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.
Hadisə
16 avqust 2025 22:25
Cəlilabadda qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən qaynı saxlanılıb

Avqustun 16-da saat 4 radələrində Cəlilabad rayonunun Alar kəndində 1963-cü il təvəllüdlü Nərimanova Rəviyyə Əliheydər qızının yaşadığı evdə kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Bu barədə "Report"a DİN Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib.

Münaqişə zəminində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qaynı, 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Təhmasib Tərixan oğlu polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

Rus versiyası В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве 62-летней женщины

