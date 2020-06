​Baş Prokurorluq tibb işçilərinin peşə bayramını təbrik edib

View this post on Instagram

17 iyun - Azərbaycan Respublikasının səhiyyə işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarının kollektivi adından bütün tibb işçilərini təbrik edir, insanların sağlamlığını qorumaq, onlara ömür bəxş etmək, yaşatmaq kimi müqəddəs və şərəfli vəzifələri həyata keçirən bu peşə sahiblərinə xoşbəxtlik və möhkəm can sağlığı arzu edirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi, hörmətli Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın qayğısı sayəsində koronavirus infeksiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısının alınması və onun neqativ təsirlərinin aradan qaldırılması üçün apardıqları fədakar mübarizədə səhiyyə işçilərinə uğurlar diləyirik. #prokuror #prokurorluq #sehiyye #tibb #hekim #azerbaycan