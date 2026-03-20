Bakıda qəza nəticəsində avtomobil yanıb
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 17:58
Bakının Xətai rayonunda qəza nəticəsində BMW markalı avtomobil yanıb.
"Report" xəbər verir ki, rayonun Seyid Əzim Şirvani küçəsində BMW markalı 77-SM-527 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobili ilə "Audi" markalı 90-LO-360 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobili toqquşub.
Hadisə nəticəsində hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
