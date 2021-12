Azərbaycanın əməkdar artisti vəfat edib

Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Elşən Carhanlı vəfat edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarları məlumat yayıb.

Məlumata görə, o, bu gün 59 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Elşən Carhanlı 2 oktyabr 1962-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Həmin ildən təyinatla H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Drma Teatrında əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət Gənclər teatrında aktyor vəzifəsində çalışıb. 2009-cu il may ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar teatrında çalışıb. Elşən Carhanlı 7 mart 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəxri mədəniyyət işçisi döş nişanı ilə təltif olunub. 27 may 2018-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına, 7 may 2020-ci ildə Prezident Mükafatına layiq görülüb.

Allah rəhmət eləsin.