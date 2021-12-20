Скончался заслуженный артист Азербайджана

Скончался актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Эльшан Джарханлы.

Скончался актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Эльшан Джарханлы.

Как передает Report, об этом сообщили его коллеги.

Он умер сегодня в возрасте 59 лет.

Эльшан Джарханлы родился 2 октября 1962 года в городе Баку. В 1983 году окончил факультет драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств. В том же году начал трудовую деятельность в Сумгайытском государственном драматическом театре им. Х. Араблинского. С 1989 года работал актером Азербайджанского Государственного Молодежного Театра. С 1 мая 2009 года работает в Азербайджанском Государственном Театре Юного Зрителя. 7 марта 2014 года Эльшан Чарханли был награжден знаком почетного деятеля культуры Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. 27 мая 2018 года ему было присвоено почетное звание заслуженный артист Азербайджана, а 7 мая 2020 года ему вручена Президентская премия.