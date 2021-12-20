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Скончался заслуженный артист Азербайджана

Скончался заслуженный артист Азербайджана Скончался актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Эльшан Джарханлы.
Происшествия
20 декабря 2021 г. 23:37
Скончался заслуженный артист Азербайджана

Скончался актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Эльшан Джарханлы.

Как передает Report, об этом сообщили его коллеги.

Он умер сегодня в возрасте 59 лет.

Эльшан Джарханлы родился 2 октября 1962 года в городе Баку. В 1983 году окончил факультет драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств. В том же году начал трудовую деятельность в Сумгайытском государственном драматическом театре им. Х. Араблинского. С 1989 года работал актером Азербайджанского Государственного Молодежного Театра. С 1 мая 2009 года работает в Азербайджанском Государственном Театре Юного Зрителя. 7 марта 2014 года Эльшан Чарханли был награжден знаком почетного деятеля культуры Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. 27 мая 2018 года ему было присвоено почетное звание заслуженный артист Азербайджана, а 7 мая 2020 года ему вручена Президентская премия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın əməkdar artisti vəfat edib

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