Ağstafada yanğının söndürülməsinə ətraf rayonlardan əlavə qüvvə cəlb olunub - YENİLƏNİB

Ağstafa rayonun Tatlı, Yuxarı Göycəli, Dağ Kəsəmən kəndləri ərazisində başlayan yanğının söndürülməsinə ətraf rayonlardan əlavə qüvvə cəlb edilib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Hayvalı adlanan meşə sahəsindəki yanğını söndürmək üçün ümumilikdə 7 yanğınsöndürən maşın hadisə yerinə cəlb edilib.
Çox sayda canlı qüvvə əsasən Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarından əraziyə cəlb olunub.
16:12
Ağstafa rayonunda meşə sahəsində yanğın başlayıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Ağstafa rayonunun Hayvalı adlanan meşə sahəsində qeydə alınıb.
Yanğının ərazisi hazırda genişlənməkdədir. Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
Qeyd edək ki, Hayvalı adlanan meşə sahəsindən əsasən qışlaq kimi istifadə olunur.