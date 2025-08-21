Ağdərədə daha bir yanğın başlayıb 

Ağdərənin dağlıq hissəsində daha bir yanğın başlayıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, dağlıq ərazidə yerləşən meşə massivində başlayan yanğın qısa müddətdə geniş əraziyə yayılıb.
Yanğın baş verən əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdərə rayon yanğınsöndürən briqadasının texnikası və əməkdaşları cəlb edilib.
Hazırda yanğın davam edir.
Qeyd edək ki, ötən gün də rayonun Canyataq kəndində dağlıq ərazidə 9 ha sahədə quru ot, kol-kos və yaşayış olmayan, yararsız vəziyyətdə olan evin yanar konstruksiyaları yanıb.