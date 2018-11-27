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    UEFA "Qarabağ"ın rəqibləri arasındakı oyunla bağlı qərarını açıqlayıb

    Görüş zamanı lazımi təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək

    Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Ukraynada hərbi vəziyyətin elan olunması "Vorskla" və İngiltərə "Arsenal"ı arasındakı Avropa Liqasının qrup mərhələsinin V tur matçına təsir etməyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, UEFA görüşün planlaşdırıldığı kimi, noyabrın 29-da Poltavada təşkil olunacağını açıqlayıb. Avropa futbol qurumu oyun zamanı bütün lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinin görüləcəyini vurğulayıb. Aleksey Butovski adına stadionda keçiriləcək matç Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də başlanacaq.

    Hər iki komanda "Qarabağ"la birgə E qrupunda yer alıb. 

    Qeyd edək ki, hərbi vəziyyət Kerç boğazındakı münaqişə üzündən elan olunub. 

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