Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Real Madrid"lə qarşılaşacaq - AFİŞA

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan komandalar qarşılaşacaqlar.
Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" İspaniyanın "Real Madrid" komandasını qəbul edəcək.
Çempionlar Liqası
III tur
A qrupu
23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Real Madrid" (İspaniya)
23:00. "Brügge" (Belçika) - PSJ (Fransa)
Xal durumu: PSJ – 6, "Brügge" - 2, "Qalatasaray" - 1, "Real Madrid" - 1.
B qrup
23:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bavariya" (Almaniya)
23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
Xal durumu: "Bavariya" - 6, "Srvena Zvezda" - 3. "Olimpiakos" - 1, "Tottenhem" - 1
C qrupu
20:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Atalanta" (İtaliya)
Xal durumu: "Mançester Siti" - 6, "Şaxtyor" - 3, "Dinamo" - 3, "Atalanta" - 0.
D qrupu
20:55. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya)
23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
Xal durumu: "Atletiko" - 4, "Yuventus" - 4, "Lokomotiv" - 3, "Bayer" - 0.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi