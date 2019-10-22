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Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Real Madrid"lə qarşılaşacaq - AFİŞA

"Qalatasaray" Çempionlar Liqasında "Real Madrid"lə qarşılaşacaq -AFİŞA

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində 3-cü tura start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan komandalar qarşılaşacaqlar.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" İspaniyanın "Real Madrid" komandasını qəbul edəcək.

Çempionlar Liqası

III tur

A qrupu

23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Real Madrid" (İspaniya)

23:00. "Brügge" (Belçika) - PSJ (Fransa)

Xal durumu: PSJ – 6, "Brügge" - 2, "Qalatasaray" - 1, "Real Madrid" - 1.

B qrup

23:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bavariya" (Almaniya)

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

Xal durumu: "Bavariya" - 6, "Srvena Zvezda" - 3. "Olimpiakos" - 1, "Tottenhem" - 1

C qrupu

20:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Atalanta" (İtaliya)

Xal durumu: "Mançester Siti" - 6, "Şaxtyor" - 3, "Dinamo" - 3, "Atalanta" - 0.

D qrupu

20:55. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya)

23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

Xal durumu: "Atletiko" - 4, "Yuventus" - 4, "Lokomotiv" - 3, "Bayer" - 0.

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