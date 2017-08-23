"Kopenhagen" -"Qarabağ" oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 23 avqust. REPORT.AZ/ "Qarabağ" və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının "pley-off" mərhələsinin cavab oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov Kopenhagendə də Bakıda meydana çıxardığı “11-liy”ə güvənib.
"Kopenhagen": 25. Robin Olsen 3. Pyer Benqtsson, 6. Uilyam Kvist (k), 7. Benjamin Verbiç, 9. Federiko Santander, 11. Andriya Pavloviç, 16. Yan Qrequş, 17. Kasper Kusk, 20. Nikolay Boylesen, 22. Peter Ankersen, 27. Mixael Lüftner
Ehtiyat oyunçular: 1. Stefan Andersen, 14. Nikolay Tomsen, 8. Uroş Matiç, 15. Mikael Antonsson, 24. Yussef Tutu, 18. Mads Rörslav, 28. Pyeros Sotiryu, 32. Danni Amankva
Baş məşqçi: Stole Solbakken
"Qarabağ": 13. İbrahim Şehiç, 5. Maksim Medvedev (k), 25. Ansi Aqolli, 52. Yakub Jezniçak, 55. Bədavi Hüseynov 2. Qara Qarayev, 8. Miçel, 20. Riçard Almeyda 11. Mahir Mədətov, 17. Donald Gerrye, 9. Dino Ndlovu
Ehtiyat oyunçular: 1. Anton Kanibolotski, 7. Rahid Əmirquliyev, 14. Rəşad Sadıqov, 22. Əfran İsmayılov, 30. Abbas Hüseynov, 32. Elvin Yunuszadə, 91. Coşqun Diniyev
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov.
Kopenhagenin “Parken” stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlanacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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