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    Klublararası dünya çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib

    Real Madrid klubu Meksika Amerikası ilə qarşılaşacaq

    Bakı. 11 dekabr. REPORT.AZ/ Yaponiyada keçirilən futbol üzrə klublararası dünya çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Kolumbiya "Atletiko Nasyonal"ı finala gedən yolda Yaponiyanın "Kasima Antlers" komandasını sınağa çəkəcək.

    "Kasima Antlers" 1/4 finalda CAR-ın "Mamelodi Sandaunz" klubunu yenib - 2:0.

    İspaniyanın "Real Madrid" klubuna isə Meksika "Amerika"sı rəqib olub. "Amerika" 1/4 finalda Cənubi Koreyanın "Çonbuk" komandasına qalib gəlib - 2:1.

    Qeyd edək ki, yarımfinal görüşləri 14-15 dekabrda, 3-cü yer uğrunda və final matçları isə 18 dekabrda olacaq.

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