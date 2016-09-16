Bakı. 16 sentyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında qrup mərhələsinin ilk turuna yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçilərindən "Qarabağ"ın yer aldığı J qrupunda hər iki oyun heç-heçə nəticələnib. Bakıda Çexiya "Slovan"ının 2:2 hesablı heç-heçəyə nail olduğu görüşdən fərqli olaraq, Yunanıstanda PAOK-la İtaliya "Fiorentina"sı arasındakı qarşılaşmada qol vurulmayıb.
"Qəbələ"nin Belçikada "Anderlext"ə 1:3 hesabı ilə uduzduğu C qrupunda da digər oyunun qalibi müəyyənləşməyib. Fransa "Sent Etyen"i Almaniyada "Maynts"la matçda məğlubiyyətdən xilas ola bilib.
Gecənin sensasiyalı nəticələri İngiltərə "Mançester Yunayted"inin Hollandiyada "Feyenoord"a, "İnter"in İtaliyada İsrailin "Hapoel" (Beer-Şeva) komandasına məğlubiyyətləri olub. Türkiyə "Fənərbağça"sı isə Ukraynada "Zarya"ya məğlubiyyətdən son anda qurtulub.
İlk turun nəticələri:
A qrupu
21:00. "Feyenoord” (Hollandiya) - "Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 1:0
Qol: Tonni Trindad, 87
21:00. "Zarya” (Ukrayna) - "Fənərbaxça” (Türkiyə) - 1:1
Qollar: Dmitri Qreçişkin, 52 - Simon Kyaer, 90+6
B qrupu
21:00. APOEL (Kipr) - "Astana” (Qazaxıstan) - 2:1
Qollar: Vinisius, 75. İqor de Kamarqo, 87 - Nemanya Maksimoviç, 45+1
21:00. "Yanq Boyz” (İsveçrə) - "Olimpiakos” (Yunanıstan) - 0:1
Qol: Esteban Kambiasso, 42
C qrupu
21:00. "Anderlext” (Belçika) - "Qəbələ” (Azərbaycan) - 3:1
Qollar: Lukaş Teodorçik, 14. Rafael Santos, 41-öz qapısına. Dieqo Kapel, 77 - Baqali Dabo, 20
21:00. "Maynts” (Almaniya) - "Sent Etyen” (Fransa) - 1:1
Qollar: Niko Bungert, 57 - Robert Beriç, 88
D qrupu
21:00 "AZ Alkmaar” (Hollandiya) - "Dandolk” (İrlandiya) - 1:1
Qollar: Steyn Vuytens, 61 - Siaran Kildaff, 89
21:00 "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Zenit” (Rusiya) - 3:4
Qollar: Haris Medunyanin, 26; 70. Vidar Orn Kyartansson, 50 - Aleksandr Kokorin, 77. Maurisio, 84. Culiano, 86. Luka Corceviç, 90+2
E qrupu
21:00 "Astra” (Rumıniya) - "Austria” (Avstriya) - 2:3
Qol: Denis Alibek, 18. Kristian Sapunaru, 74 - Rafael Holtshauzer, 16-penalti ilə. Kevin Frizenbixler, 33. Aleksandr Qrünvald, 58
21:00 "Viktoriya” (Çexiya) - "Roma” (İtaliya) - 1:1
Qollar: Marek Bakoş, 11 - Dieqo Perotti, 4-penalti ilə
F qrupu
21:00 "Rapid” (Avstriya) - "Genk” (Belçika) - 3:2
Qollar: Ştefan Şvab, 51. Joelinton, 59. Omar Kolli, 60-öz qapısına - Leon Beyli, 29; 90-penalti ilə
21:00 "Sassuolo” (İtaliya) - "Atletik” (İspaniya) - 3:0
Qollar: Pol Lirola, 60. Qrequar Defrel, 75. Matteo Politano, 82
G qrupu
23:05 "Standard” (Belçika) - "Selta” (İspaniya) - 1:1
Qollar: Matyö Dossevi, 3 - Cüzeppe Rossi, 13
23:05 "Panatinaikos” (Yunanıstan) - "Ayaks” (Hollandiya) - 1:2
Qollar: Markus Berq, 5 - Bertrand Traore, 34. Jayro Ridvald, 67
H qrupu
23:05 "Braqa” (Portuqaliya) - "Gent” (Belçika) - 1:1
Qollar: Andre Pinto, 24 - Daniel Miliçeviç, 6
23:05 "Konyaspor” (Türkiyə) - "Şaxtyor” (Ukrayna) - 0:1
Qol: Fakundo Ferreyra, 76
İ qrupu
23:05 "Nitsa” (Fransa) - "Şalke” (Almaniya) - 0:1
Qol: Abdul Baba Rahman, 75
23:05 "Zalsburq” (Avstriya) - "Krasnodar” (Rusiya) - 0:1
Qol: Joazinyo, 37
J qrupu
19:00 "Qarabağ” (Azərbaycan) - "Slovan” (Çexiya) - 2:2
Qollar: Migel Madera, 7. Rəşad Sadıqov, 90+4 - Yan Sikora, 1. Milan Baroş, 68
23:05 PAOK (Yunanıstan) - "Fiorentina” (İtaliya) - 0:0
K qrupu
23:05 "Sautgempton” (İngiltərə) - "Sparta” (Çexiya) - 3:0
Qollar: Çarli Ostin, 5-penalti ilə; 27. Cey Rodriges, 90+2
23:05 "İnter” (İtaliya) - "Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 0:2
Qollar: Migel Vitor, 54. Maor Buzaqlo, 69
L qrupu
23:05 "Osmanlispor” (Türkiyə) - "Styaua” (Rumıniya) - 2:0
Qollar: Şeyk Diabate, 64-penalti ilə. Aminu Umar, 74
23:05 "Vilyareal” (İspaniya) - "Sürix” (İsveçrə) - 2:1
Qollar: Pato, 28. Conatan Dos Santos, 45+1 - Armando Sadiku, 2
News DepartmentXəbərin müəllifi
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