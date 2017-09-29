Futbol üzrə Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilib

Bakı. 29 sentyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında II turun görüşləri keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk turu qələbəsiz başa vuran Türkiyə təmsilçiləri bu dəfə Portuqaliya klubları ilə qarşılaşıblar.
C qrupundakı "İstanbul BB" "Braqa"nın qonağı olubsa, İ qrupunda yer alan "Konyaspor" "Gimaraynş"ı qəbul edib. Hər iki oyunda meydan sahibləri eyni hesabla qalib gəliblər - 2:1.
Çempionlar Liqasının III təsnifat və "pley-off" mərhələlərində "Qarabağ"ın üstələdiyi Moldova "Şerif"i ilə Danimarka "Kopenhagen"i F qrupunda üz-üzə gəlib. Oyun qolsuz yekunlaşıb.
Turun nəticələri:
G qrupu
21:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - 3:1
21:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Styaua" (Rumıniya) - 1:2
Xal durumu: "Styaua" - 6, , "Viktoriya" - 3, "Hapoel" - 3, "Luqano" - 0.
H qrupu
21:00. BATE (Belarus) - "Arsenal" (İngiltərə) - 2:4
21:00. "Köln" (Almaniya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 0:1
Xal durumu: "Arsenal" - 6, "Srvena Zvezda" - 4, BATE - 1, "Köln" - 0.
İ qrupu
21:00. "Konyaspor" (Türkiyə) - "Gimaraynş" (Portuqaliya) - 2:1
21:00. "Zalsburq" (Avstriya) - "Marsel" (Fransa) - 1:0
Xal durumu: "Zalsburq" - 4, "Konyaspor" - 3, "Marsel" - 3, "Gimaraynş" - 1.
J qrupu
21:00. "Atletik" (İspaniya) - "Zarya" (Ukrayna) - 0:1
21:00. "Ostersun" (İsveç) - "Herta" (Almaniya) - 1:0
Xal durumu: Ostensun" - 6, "Zarya" - 3, "Atletik" - 1, "Herta" - 1.
K qrupu
21:00. "Nitsa" (Fransa) - "Vitess" (Hollandiya) - 3:0
21:00. "Latsio" (İtaliya) - "Zülte Varegem" (Belçika) - 2:0
Xal durumu: "Nitsa" - 6, "Latsio" - 6, "Zülte Varegem" - 0, "Vitess" - 0.
L qrupu
21:00. "Zenit" (Rusiya) - "Real Sosyedad" (İspaniya) - 3:1
21:00. "Rusenborq" (Norveç) - "Vardar" (Makedoniya) - 3:1
Xal durumu: "Zenit" - 6, "Real Sosyedad" - 3, "Rusenborq" - 3, "Vardar" - 0.
A qrupu
19:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Slaviya" (Çexiya) - 1:1
23:05. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Vilyarreal" (İspaniya) - 0:0
Xal durumu: "Slaviya" - 4, "Vilyarreal" (İspaniya) - 4, "Astana" - 1, "Makkabi" - 1.
B qrupu
23:05. "Skenderbeu" (Albaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) - 1:1
23:05. "Partizan" (Serbiya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - 2:3
Xal durumu: "Dinamo" - 6, "Yanq Boyz" - 2, "Partizan" - 1, "Skenderbeu" - 1.
C qrupu
23:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "İstanbul BB" (Türkiyə) - 2:1
23:05. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Hoffenhaym" (Almaniya) - 2:1
Xal durumu: "Braqa" - 6, "Lüdoqorets" - 4, "İstanbul BB" - 1, "Hoffenhaym" - 0.
D qrupu
23:05. "Milan" (İtaliya) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 3:2
23:05. AEK (Yunanıstan) - "Austria" (Avstriya) - 2:2
Xal durumu: "Milan" - 6, AEK - 4, "Austriya" - 1, "Riyeka" - 0.
E qrupu
23:05. "Lion" (Fransa) - "Atalanta" (İtaliya) - 1:1
23:05. "Everton" (İngiltərə) - "Apollon" (Kipr) - 2:2
Xal durumu: "Atalanta" - 4, "Apollon" - 2, "Lion" - 2, "Everton" - 1.
F qrupu
23:05. "Lokomotiv" (Rusiya) - "Zlin" (Çexiya) - 3:0
23:05. "Şerif" (Moldova) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 0:0
Xal durumu: "Lokomotiv" - 4, Kopenhagen" - 2, "Şerif" - 2, "Zlin" - 1
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