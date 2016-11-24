ÇL: "Beşiktaş" "Benfika" ilə oyunda 3:0 geridə ikən əzmkar heç-heçə edib - VİDEO

Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Lissabonun "Benfika" klubu (Portuqaliya) İstanbulda Türkiyənin "Beşiktaş" klubuna qarşı oyunda qələbə qazana bilməyib.

"Report" xəbər verir ki, Rui Vitorinin yetirmələri birinci hissədən sonra hesabda 3:0 irəlidə olsalar da, "Beşiktaş" ikinci hissədə üç qol vuraraq əzmkar heç-heçəyə nail olub.

Çempionlar Liqası. "B" Qrupu. V tur.

"Beşiktaş" – "Benfika" - 3:3

Qollar: Tosun, 58, Kuarejma, 83 (penal), Abubakar, 89 – Quedeş, 10, Semedu, 25, Feysa, 31