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    ÇL: "Beşiktaş" "Benfika" ilə oyunda 3:0 geridə ikən əzmkar heç-heçə edib - VİDEO

    Türkiyə klubu bərabərlik qollarını ikinci hissədə vurub

    Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Lissabonun "Benfika" klubu (Portuqaliya) İstanbulda Türkiyənin "Beşiktaş" klubuna qarşı oyunda qələbə qazana bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, Rui Vitorinin yetirmələri birinci hissədən sonra hesabda 3:0 irəlidə olsalar da, "Beşiktaş" ikinci hissədə üç qol vuraraq əzmkar heç-heçəyə nail olub.

    Çempionlar Liqası. "B" Qrupu. V tur.

    "Beşiktaş" – "Benfika" - 3:3

    Qollar: Tosun, 58, Kuarejma, 83 (penal), Abubakar, 89 – Quedeş, 10, Semedu, 25, Feysa, 31

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