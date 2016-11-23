"Бешикташ" отыгрался с 0:3 в матче с "Бенфикой" - ВИДЕО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Лиссабонская «Бенфика» не смогла удержать победу в матче против «Бешикташа» в Стамбуле.

Как передает Report, команда Руи Витории вела после первого тайма 3:0, однако «Бешикташ» во втором тайме сумел отыграться забив третий мяч на последней минуте матча.

Лига чемпионов. Группа B. Пятый тур.

«Бешикташ» - «Бенфика» 3:3

Голы: Тосун, 58, Куарежма, 83 (спенальти), Абубакар, 89 – Гуэдеш, 10, Семеду, 25, Фейса, 31

«Бешикташ»: Фабри – Генул (Тосун, 46), Марсело, Тошич (Нукан, 60), Бек – Арслан (Инлер, 46), Хатчинсон – Куаржма, Озьякуп, Адриано - Абубакар

«Бенфика»: де Мор – Семеду, Луизао, Лидельоф- Элизеу – Пицци, Фейса – Сальвио, Гуэдеш (Самарис, 75), Серви (Силва, 64) – Митроглу (Хименес, 86)

Предупреждения: Арслан, Абубакар – Пицци, Луизао