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    "Бешикташ" отыгрался с 0:3 в матче с "Бенфикой" - ВИДЕО

    Уступая 0:3 после первого тайма, стамбульцы смогли отыграться

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Лиссабонская «Бенфика» не смогла удержать победу в матче против «Бешикташа» в Стамбуле.

    Как передает Report, команда Руи Витории вела после первого тайма 3:0, однако «Бешикташ» во втором тайме сумел отыграться забив третий мяч на последней минуте матча.

    Лига чемпионов. Группа B. Пятый тур.

    «Бешикташ» - «Бенфика» 3:3

    Голы: Тосун, 58, Куарежма, 83 (спенальти), Абубакар, 89 – Гуэдеш, 10, Семеду, 25, Фейса, 31

    «Бешикташ»: Фабри – Генул (Тосун, 46), Марсело, Тошич (Нукан, 60), Бек – Арслан (Инлер, 46), Хатчинсон – Куаржма, Озьякуп, Адриано - Абубакар

    «Бенфика»: де Мор – Семеду, Луизао, Лидельоф- Элизеу – Пицци, Фейса – Сальвио, Гуэдеш (Самарис, 75), Серви (Силва, 64) – Митроглу (Хименес, 86)

    Предупреждения: Арслан, Абубакар – Пицци, Луизао

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