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    "Beşiktaş"ın 2 futbolçusu Avropa Liqasında simvolik komandaya düşüb

    1/8 final mərhələsinin cavab görüşlərinin 11-liyi açıqlanıb

    Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab görüşlərinin simvolik komandası açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə Türkiyə "Beşiktaş"ının 2 futbolçusu düşüb.

    Bunlar sağ cinah yarımmüdafiəçisi Rikardu Kuarejma ilə hücumçu Rayan Babeldir.

    Gecənin simvolik komandası:

    Qapıçı: Serxio Romero ("Mançester Yunayted", İngiltərə)

    Müdafiəçilər: Sead Kolaşinats ("Şalke", Almaniya), Matteys De Liqt ("Ayaks", Hollandiya), Qustavo Kabral ("Lion", Fransa), Antonio Valensiya ("Mançester Yunayted", İngiltərə)

    Yarımmüdafiəçilər: Jan-Pol Boetyus ("Genk", Belçika), Xuan Mata ("Mançester Yunayted", İngiltərə), Leon Qoretska ("Şalke", Almaniya), Rikardu Kuarejma ("Beşiktaş")

    Hücumçular: Rayan Babel ("Beşiktaş"), Frank Açimponq ("Anderlext", Belçika)

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