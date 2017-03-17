"Beşiktaş"ın 2 futbolçusu Avropa Liqasında simvolik komandaya düşüb

Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab görüşlərinin simvolik komandası açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə Türkiyə "Beşiktaş"ının 2 futbolçusu düşüb.
Bunlar sağ cinah yarımmüdafiəçisi Rikardu Kuarejma ilə hücumçu Rayan Babeldir.
Gecənin simvolik komandası:
Qapıçı: Serxio Romero ("Mançester Yunayted", İngiltərə)
Müdafiəçilər: Sead Kolaşinats ("Şalke", Almaniya), Matteys De Liqt ("Ayaks", Hollandiya), Qustavo Kabral ("Lion", Fransa), Antonio Valensiya ("Mançester Yunayted", İngiltərə)
Yarımmüdafiəçilər: Jan-Pol Boetyus ("Genk", Belçika), Xuan Mata ("Mançester Yunayted", İngiltərə), Leon Qoretska ("Şalke", Almaniya), Rikardu Kuarejma ("Beşiktaş")
Hücumçular: Rayan Babel ("Beşiktaş"), Frank Açimponq ("Anderlext", Belçika)
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş