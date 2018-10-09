Azərbaycanlı hakim-inspektor Rusiya - Makedoniya matçına təyinat alıb

https://report.az/storage/news/addb48e62135044deed26ce5508fe780/fa9b785e-d62e-49c8-b3f9-9a6f9c368128_292.jpg
Bakı. 9 oktyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycanlı FİFA hakim-inspektoru Asim Xudiyev növbəti təyinat alıb.
"Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, A.Xudiyev 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə oyununda iş başında olacaq.
O, oktyabrın 12-də keçiriləcək Rusiya – Makedoniya matçının hakim-inspektoru təyin edilib.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi