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    Azərbaycanlı hakim-inspektor Rusiya - Makedoniya matçına təyinat alıb

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    Bakı. 9 oktyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycanlı FİFA hakim-inspektoru Asim Xudiyev növbəti təyinat alıb.

    "Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, A.Xudiyev 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə oyununda iş başında olacaq.

    O, oktyabrın 12-də keçiriləcək Rusiya – Makedoniya matçının hakim-inspektoru təyin edilib.

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