"Ayaks"ın qapıçısı Hollandiya Kubokunda başla qol vurub - VİDEO

Bakı. 28 yanvar. REPORT.AZ/ “Ayaks”ın yeniyetmələrdən ibarət komandasının qapıçısı Dan Raytsiger Hollandiya Kubokunun 1/8 finalında “Breda” ilə oyunun qəhrəmanı olub.

“Report” xəbər verir ki, 17 yaşlı qolkiper matçın əsas vaxtına əlavə edilmiş 2-ci dəqiqədə künc zərbəsindən sonra başla fərqlənərək hesabı 1:1 edib. O, həmçinin penalti seriyasında bir zərbəni dəf edərək, komandasının 1/4 finala vəsiqə qazanmasına köməklik göstərib.

Kubok yarışı yeniyetmə komandalar arasında təşkil olunur.

Qeyd edək ki, “Ayaks”ın əsas komandası Hollandiya çempionatının XXI turunda “Feyenoord”a səfərdə 2:6 hesabı ilə uduzub.

