Вратарь юношеской команды "Аякса" головой забил гол - ВИДЕО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Вратарь юношеской команды "Аякса" Дан Райцигер стал героем матча 1/8 финала Кубка Нидерландов с "НАК Бреда".

Как сообщает Report, на второй добавленной ко встрече минуте он пришёл в штрафную соперника и замкнул головой подачу с углового. Счёт стал равным – 1:1. Также в серии 11-метровых ударов он совершил один сейв и помог "Аяксу" выйти в четвертьфинал турнира.

Отметим, что основной состав "Аякса" в 21-м туре чемпионата Нидерландов потерпел поражение от "Фейеноорда" — 2:6.

That moment when your goalkeeper (17) is scoring the 1-1 and stopping a penalty...



Through to the next round #AjaxO19 #nacaja pic.twitter.com/gI7qi6oJRe