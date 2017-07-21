Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - SİYAHI

Bakı. 21 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, II təsnifat mərhələsinin cavab yekunlarına əsasən, 33 komanda mərhələ adlayıb.
Nəticədə mübarizəyə yeni qoşulacaq 25 komanda ilə birgə 29 cütlük formalaşıb.
"Krasnodar" (Rusiya) - "Lünqbü” (Danimarka)
AEK (Kipr) - "Dinamo” (Minsk, Belarus)
"Trakay” (Litva) - "Şkendiya” (Makedoniya)
"Suduva” (Litva) - "Syon” (İsveçrə)
"Brondbü” (Danimarka) - "Hayduk" (Split, Xorvatiya)
"Mlada Boleslav” (Çexiya) - "Skenderbeu” (Albaniya)
"Gent” (Belçika) - "Altax” (Avstriya)
PSV (Hollandiya) - "Osiyek” (Xorvatiya)
"Şturm” (Avstriya) - "Fənərbağça" (Türkiyə)
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Qəbələ" (Azərbaycan)
"Zenit” (Rusiya) - "Bney Yehuda” (İsrail)
"Universtatya” (Krayova, Rumıniya) - "Milan" (İtaliya)
"Everton” (İngiltərə) - "Rujomberok” (Slovakiya)
"Ostersun" (İsveç) - "Fola Eş” (Lüksemburq)
"Austriya” (Avstriya) - AEL (Kipr)
"Bordo" (Fransa) - "Videoton” (Macarıstan)
"Astra” (Rumıniya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)
"Marsel” (Fransa) - "Ostende” (Belçika)
"Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - "Odd” (Norveç)
"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Panionios” (Yunanıstan)
"Frayburq” (Almaniya) - "Domjale” (Sloveniya)
"Dinamo” (Buxarest, Rumıniya) - "Atletik” (Bilbao, İspaniya)
"Utrext” (Hollandiya) - "Lex" (Poznan, Polşa)
"Aberdin" (Şotlandiya) - "Apollon” (Kipr)
"Arka” (Polşa) - "Midtyulland” (Danimarka)
"Botev" (Plovdiv, Bolqarıstan) - "Maritimu” (Portuqaliya)
"Olimpik” (Ukrayna) - PAOK (Yunanıstan)
"Srvena Zvezda” (Serbiya) - "Sparta” (Çexiya)
AİK (İsveç) - "Braqa” (Portuqaliya)
İlk oyunlar iyulun 27-də, cavab görüşləri avqustun 3-də keçiriləcək.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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