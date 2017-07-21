 Yuxarı
    Bağlamaq

    Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - SİYAHI

    33 komanda mərhələ adlayıb© Foto: Report.az

    Bakı. 21 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, II təsnifat mərhələsinin cavab yekunlarına əsasən, 33 komanda mərhələ adlayıb.

    Nəticədə mübarizəyə yeni qoşulacaq 25 komanda ilə birgə 29 cütlük formalaşıb.

    "Krasnodar" (Rusiya) - "Lünqbü” (Danimarka)

    AEK (Kipr) - "Dinamo” (Minsk, Belarus)

    "Trakay” (Litva) - "Şkendiya” (Makedoniya)

    "Suduva” (Litva) - "Syon” (İsveçrə)

    "Brondbü” (Danimarka) - "Hayduk" (Split, Xorvatiya)

    "Mlada Boleslav” (Çexiya) - "Skenderbeu” (Albaniya)

    "Gent” (Belçika) - "Altax” (Avstriya)

    PSV (Hollandiya) - "Osiyek” (Xorvatiya)

    "Şturm” (Avstriya) - "Fənərbağça" (Türkiyə)

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Qəbələ" (Azərbaycan)

    "Zenit” (Rusiya) - "Bney Yehuda” (İsrail)

    "Universtatya” (Krayova, Rumıniya) - "Milan" (İtaliya)

    "Everton” (İngiltərə) - "Rujomberok” (Slovakiya)

    "Ostersun" (İsveç) - "Fola Eş” (Lüksemburq)

    "Austriya” (Avstriya) - AEL (Kipr)

    "Bordo" (Fransa) - "Videoton” (Macarıstan)

    "Astra” (Rumıniya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)

    "Marsel” (Fransa) - "Ostende” (Belçika)

    "Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - "Odd” (Norveç)

    "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Panionios” (Yunanıstan)

    "Frayburq” (Almaniya) - "Domjale” (Sloveniya)

    "Dinamo” (Buxarest, Rumıniya) - "Atletik” (Bilbao, İspaniya)

    "Utrext” (Hollandiya) - "Lex" (Poznan, Polşa)

    "Aberdin" (Şotlandiya) - "Apollon” (Kipr)

    "Arka” (Polşa) - "Midtyulland” (Danimarka)

    "Botev" (Plovdiv, Bolqarıstan) - "Maritimu” (Portuqaliya)

    "Olimpik” (Ukrayna) - PAOK (Yunanıstan)

    "Srvena Zvezda” (Serbiya) - "Sparta” (Çexiya)

    AİK (İsveç) - "Braqa” (Portuqaliya)

    İlk oyunlar iyulun 27-də, cavab görüşləri avqustun 3-də keçiriləcək.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi