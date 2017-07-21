Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы - СПИСОК

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где в борьбу вступают российские команды.
Как передает Report, первые матчи данной стадии состоятся 27 июля, ответные – 3 августа.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
«Абердин» (Шотландия) – «Аполлон» (Кипр)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спарта» (Чехия)
«Эвертон» (Англия) – «Ружомберок» (Словакия)
«Астра» (Румыния) – «Александрия» (Украина)
«Брондбю» (Дания) – «Хайдук» (Хорватия)
«Гент» (Бельгия) – «Альтах» (Австрия)
«Ботев» (Болгария) – «Маритиму» (Португалия)
«Зенит» (Россия) – «Бней-Иегуда» (Израиль)
АИК (Швеция) – «Брага» (Португалия)
«Судува» (Литва) – «Сьон» (Швейцария)
АЕК (Кипр) – «Динамо» (Белоруссия)
«Фрайбург» (Германия) – «Домжале» (Словения)
«Марсель» (Франция) – «Остенде» (Бельгия)
«Университатя» (Румыния) – «Милан» (Италия)
«Утрехт» (Нидерланды) – «Лех» (Польша)
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Скендербеу» (Албания)
«Аустрия» (Австрия) – АЕЛ (Кипр)
«Панатинаикос» (Греция) – «Габала» (Азербайджан)
«Штурм» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция)
«Тракай» (Литва) – «Шкендия» (Македония)
«Краснодар» (Россия) – «Люнгбю» (Дания)
«Динамо» З (Хорватия) – «Одд» (Норвегия)
«Динамо» Бх (Румыния) – «Атлетик» (Испания)
«Бордо» (Франция) – «Видеотон» (Венгрия)
«Маккаби» ТА (Израиль) – «Паниониос» (Греция)
«Эстерсунд» (Швеция) – «Фола» (Люксембург)
«Арка» (Польша) – «Мидтьюлланд» (Дания)
«Олимпик» (Украина) – ПАОК (Греция)
ПСВ (Нидерланды) – «Осиек» (Хорватия)
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