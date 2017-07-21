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    Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы - СПИСОК

    Первые матчи данной стадии состоятся 27 июля, ответные – 3 августа© Foto: Report.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где в борьбу вступают российские команды.

    Как передает Report, первые матчи данной стадии состоятся 27 июля, ответные – 3 августа.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    «Абердин» (Шотландия) – «Аполлон» (Кипр)

    «Црвена Звезда» (Сербия) – «Спарта» (Чехия)

    «Эвертон» (Англия) – «Ружомберок» (Словакия)

    «Астра» (Румыния) – «Александрия» (Украина)

    «Брондбю» (Дания) – «Хайдук» (Хорватия)

    «Гент» (Бельгия) – «Альтах» (Австрия)

    «Ботев» (Болгария) – «Маритиму» (Португалия)

    «Зенит» (Россия) – «Бней-Иегуда» (Израиль)

    АИК (Швеция) – «Брага» (Португалия)

    «Судува» (Литва) – «Сьон» (Швейцария)

    АЕК (Кипр) – «Динамо» (Белоруссия)

    «Фрайбург» (Германия) – «Домжале» (Словения)

    «Марсель» (Франция) – «Остенде» (Бельгия)

    «Университатя» (Румыния) – «Милан» (Италия)

    «Утрехт» (Нидерланды) – «Лех» (Польша)

    «Млада Болеслав» (Чехия) – «Скендербеу» (Албания)

    «Аустрия» (Австрия) – АЕЛ (Кипр)

    «Панатинаикос» (Греция) – «Габала» (Азербайджан)

    «Штурм» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция)

    «Тракай» (Литва) – «Шкендия» (Македония)

    «Краснодар» (Россия) – «Люнгбю» (Дания)

    «Динамо» З (Хорватия) – «Одд» (Норвегия)

    «Динамо» Бх (Румыния) – «Атлетик» (Испания)

    «Бордо» (Франция) – «Видеотон» (Венгрия)

    «Маккаби» ТА (Израиль) – «Паниониос» (Греция)

    «Эстерсунд» (Швеция) – «Фола» (Люксембург)

    «Арка» (Польша) – «Мидтьюлланд» (Дания)

    «Олимпик» (Украина) – ПАОК (Греция)

    ПСВ (Нидерланды) – «Осиек» (Хорватия)

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