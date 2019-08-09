Avropa Liqası: "Neftçi"nin potensial rəqiblərinin görüşündə İsveç klubu böyük hesabla qalib gəlib

UEFA Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, üçüncü oyun günündə 32 qarşılaşma keçirilib. İsrail "Bney Yehuda"sı ilə evdə 2:2 hesablı heç-heçə edən "Neftçi" bu səddi keçəcəyi təqdirdə, "Malmö" (İsveç) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. İsveçdəki oyunda "Malmö" böyük hesablı qələbə qazanıb - 3:0.
Türkiyə klublarına gəldikdə, "Trabzonspor" Çexiyanın paytaxtı Praqada "Sparta" ilə matçda məhsuldar heç-heçəyə imza atıb - 2:2. "Yeni Malatyaspor" isə Serbiyada "Partizan"a uduzub - 3:1.
Avropa Liqası
III təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
18:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Valletta" (Malta) - 5:1
19:30. AEK (Larnaka, Kipr) - “Gent” (Belçika) - 1:1
20:00. “Sparta” (Praqa, Çexiya) - “Trabzonspor” (Türkiyə) - 2:2
20:00. “Pünik” (Ermənistan) - “Vulverhempton” (İngiltərə) - 0:4
20:15. "Universitatya” (Krayova, Rumıniya) - AEK (Yunanıstan) - 0:2
20:30. "Brondbü" (Danimarka) - “Braqa” (Portuqaliya) - 2:4
20:45. “Ventspils” (Latviya) – “Vitoriya” (Portuqaliya) - 0:3
21:00. "Şerif" (Moldova) - AIK (İsveç) - 1:2
21:00. “Neftçi” (Azərbaycan) - “Bney Yehuda” (İsrail) - 2:2
21:00. “Malmö” (İsveç) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 3:0
21:00. “Hoqesun” (Norveç) - PSV (Holldnaiya) - 0:1
21:00. “Mariupol” (Ukrayna) - AZ (Alkmaar, Hollandiya) - 0:0
21:00. “Tyun” (İsveçrə) - “Spartak” (Moskva, Rusiya) - 2:3
21:00. “Mölde” (Norveç) - “Aris” (Yunanıstan) - 3:0
21:30. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - TNS (Uels) - 5:0
21:30. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Suduva" (Litva) - 1:2
21:30. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - “Zarya” (Luqansk, Ukrayna) - 1:1
21:30. “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Strasburq” (Fransa) - 0:1
21:30. “Feyenoord” (Hollandiya) – “Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - 4:0
21:30. “Antverpen” (Belçika) - “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) - 1:0
21:45. “Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) - BATE (Borisov, Belarus) - 1:2
22:00. "Düdelanj" (Lüksemburq) – “Nomme Kalyu" (Estoniya) - 3:1
22:00. “Riyeka” (Xorvatiya) - "Aberdin" (Şotlandiya) - 2:0
22:00. “Midtyulland” (Danimarka) - “Reyncers” (Şotlandiya) - 2:4
22:00. “Norrçöpinq” (İsveç) - “Hapoel Bier-Şeva” (İsrail) - 1:1
22:30. “Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya) - 0:5
22:30. "Styaua" (Rumıniya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya) - 0:0
22:30. “Austriya” (Vyana, Avstriya) – “Apollon” (Kipr) - 1:2
23:00. “Lütsern” (İsveçrə) - “Espanyol” (İspaniya) - 0:3
23:00. “Partizan” (Serbiya) - “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə) - 3:1
23:00. “Legiya” (Polşa) - “Atromitos” (Yunanıstan) - 0:0
23:00. “Torino” (İtaliya) - “Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus) - 5:0
7 avqust
Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Dandolk" (İrlandiya) - 1:0
6 avqust
"Ararat" (Ermənistan) - "Saburtalo" (Gürcüstan) - 1:2
"Riqa" (Latviya) - HİK (Finlandiya) - 1:1
"Sutyeska" (Monteneqro) - "Linfild" (Şimali İrlandiya) - 1:2
Qeyd edək ki, cavab görüşləri 13 - 15 avqustda keçiriləcək.
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