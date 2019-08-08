Avropa Liqası: III təsnifat mərhələsinin daha 32 matçı keçiriləcək - AFİŞA

Bu gün UEFA Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin qalan 32 oyunu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Neftçi"nin İsrailin “Bney Yehuda” kollektivi ilə ilk matçı Bakıda baş tutacaq. Həmçinin "ağ-qaralar"ın pley-off mərhələsindəki potensial rəqibləri də üz-üzə gələcək. İsveçin "Malmö" klubu Bosniya və Herseqovinanın "Zrinski"n komandasını qəbul edəcək.
Türkiyə klublarında "Trabzonspor" və "Yeni Malatyaspor" ilk oyunlarını səfərdə keçirəcəklər. Onlar müvafiq olaraq Çexiya "Sparta"sı və Serbiya "Partizan"ı ilə qarşılaşacaqlar.
Avropa Liqası
III təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
18:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Valletta" (Malta)
19:30. AEK (Kipr) - “Gent” (Belçika)
20:00. “Pünik” (Ermənistan) - “Vulverhempton” (İngiltərə)
20:00. “Sparta” (Çexiya) - “Trabzonspor” (Türkiyə)
20:15. "Universitatya” (Krayova, Rumıniya) - AEK (Yunanıstan)
20:30. "Brondbü" (Danimarka) - “Braqa” (Portuqaliya)
20:45. “Ventspils” (Latviya) – “Vitoriya” (Portuqaliya)
21:00. "Şerif" (Moldova) - AİK (İsveç)
21:00. “Hoqesun” (Norveç) - PSV (Holldnaiya)
21:00. “Neftçi” (Azərbaycan) - “Bney Yehuda” (İsrail)
21:00. “Malmö” (İsveç) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
21:00. “Mariupol” (Ukrayna) - “Alkmaar” (Hollandiya)
21:00. “Mölde” (Norveç) - “Aris” (Yunanıstan)
21:00. “Tyun” (İsveçrə) - “Spartak” (Moskva, Rusiya)
21:30. “Feyenoord” (Hollandiya) – “Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan)
21:30. “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Strasburq” (Fransa)
21:30. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - TNS (Uels)
21:30. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Suduva" (Litva)
21:30. MOİK (Bolqarıstan) - “Zarya” (Ukrayna)
21:30. “Antverpen” (Belçika) - “Viktoriya” (Çexiya)
21:45. “Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) - BATE (Belarus)
22:00. "Düdelanj" (Lüksemburq) – “Nomme Kalyu" (Estoniya)
22:00. “Riyeka” (Xorvatiya) - "Aberdin" (Şotlandiya)
22:00. “Midtyulland” (Danimarka) - “Reyncers” (Şotlandiya)
22:00. “Norçepinq” (İsveç)i - “Hapoel Bier-Şeva” (İsrail)
22:30. “Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Ayntraxt” (Almaniya)
22:30. "Styaua" (Rumıniya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya)
22:30. “Austriya” (Vyana, Avstriya) – “Apollon” (Kipr)
23:00. “Lütsern” (İsveçrə) - “Espanyol” (İspaniya)
23:00. “Partizan” (Serbiya) - “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə)
23:00. “Legiya” (Polşa) - “Atromitos” (Yunanıstan)
23:00. “Torino” (İtaliya) - “Şaxtyor” (Belarus)
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi