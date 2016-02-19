​Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib - VİDEO

Bakı. 19 fevral. REPORT.AZ/ Cümə axşamı futbol üzrə Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, 1/16 final mərhələsinin ilk oyun günü "Mançester Yunayted" səfərdə Danimarkanın "Midtyulland" klubuna məğlub olub, "Tottenhem" "Fiorentina" ilə sülh bağlayıb, Dortmund "Borussiya"sı "Portu"nu məğlub edib, "Auqsburq" isə "Liverpul" ilə heç-heçə oynayıb.
Cavab qarşılaşmaları bir həftədən sonra keçiriləcək.
Avropa Liqası, 1/16 final mərhələsi, ilk oyunlar
"Valensiya" - "Rapid Vyana" - 6:0
Qollar: Mina, 4 (1:0); Parexo, 10 (2:0); Mina, 25 (3:0); Neqredo, 29 (4:0); Andre Qomeş, 35 (5:0); Rodriqo, 90 (6:0)
"Fiorentina" - "Tottenhem" - 1:1
Qollar: Şadli N., 37 (0:1); Bernardeski, 59 (1:1)
"Borussiya D" - "Portu" - 2:0
Qollar: Pişek, 6 (1:0); Roys, 71 (2:0)
"Anderlext" - "Olimpiakos" - 1:0
Qollar: Mboci, 68 (1:0)
"Midtyulland" - "Mançester Yunayted" - 2:1
Qollar: Depay, 37 (0:1); Sisto, 44 (1:1); Onuaçu, 77 (2:1)
"Auqsburq" - "Liverpul" - 0:0
"Sparta P" - "Krasnodar" - 1:0
Qollar: Yuliş, 64 (1:0)
"Qalatasaray" - "Latsio" - 1:1
Qollar: Sarıoğlu, 12 (1:0); Milinkoviç-Saviç, 21 (1:1)
"Syon" - "Braqa" - 1:2
Qollar: Stoilkoviç, 13 (0:1); Konate, 54 (1:1); Rafa Silva, 61 (1:2)
"Şaxtyor" - "Şalke" - 0:0
"Marsel" - "Atletik B" - 0:1
Qollar: Aduris, 54 (0:1)
"Sevilya" - "Molde" - 3:0
Qollar: Lyorente, 35 (1:0); Lyorente, 49 (2:0); Qameyro, 72 (3:0)
"Sportinq" - "Bayer" - 0:1
Qollar: Bellarabi, 26 (0:1)
"Vilyarreal" - "Napoli" - 1:0
Qollar: Denis Suares, 82 (1:0)
"Sent-Etyen" - "Bazel" - 3:2
Qollar: Bayyal Sall, 10 (1:0); Monne-Pake, 39 (2:0); Samuel, 44 (2:1); Yanko M., 54 (2:2); Baebek, 77 (3:2).
News DepartmentXəbərin müəllifi
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