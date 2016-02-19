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    ​Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib - VİDEO

    Auqsburq Liverpul ilə heç-heçə edib, Mançester Yunayted Midtyullanda məğlub olub

    Bakı. 19 fevral. REPORT.AZ/ Cümə axşamı futbol üzrə Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, 1/16 final mərhələsinin ilk oyun günü "Mançester Yunayted" səfərdə Danimarkanın "Midtyulland" klubuna məğlub olub, "Tottenhem" "Fiorentina" ilə sülh bağlayıb, Dortmund "Borussiya"sı "Portu"nu məğlub edib, "Auqsburq" isə "Liverpul" ilə heç-heçə oynayıb.

    Cavab qarşılaşmaları bir həftədən sonra keçiriləcək.

    Avropa Liqası, 1/16 final mərhələsi, ilk oyunlar

    "Valensiya" - "Rapid Vyana" - 6:0

    Qollar: Mina, 4 (1:0); Parexo, 10 (2:0); Mina, 25 (3:0); Neqredo, 29 (4:0); Andre Qomeş, 35 (5:0); Rodriqo, 90 (6:0)

    "Fiorentina" - "Tottenhem" - 1:1

    Qollar: Şadli N., 37 (0:1); Bernardeski, 59 (1:1)

    "Borussiya D" - "Portu" - 2:0

    Qollar: Pişek, 6 (1:0); Roys, 71 (2:0)

    "Anderlext" - "Olimpiakos" - 1:0

    Qollar: Mboci, 68 (1:0)

    "Midtyulland" - "Mançester Yunayted" - 2:1

    Qollar: Depay, 37 (0:1); Sisto, 44 (1:1); Onuaçu, 77 (2:1)

    "Auqsburq" - "Liverpul" - 0:0

    "Sparta P" - "Krasnodar" - 1:0

    Qollar: Yuliş, 64 (1:0)

    "Qalatasaray" - "Latsio" - 1:1

    Qollar: Sarıoğlu, 12 (1:0); Milinkoviç-Saviç, 21 (1:1)

    "Syon" - "Braqa" - 1:2

    Qollar: Stoilkoviç, 13 (0:1); Konate, 54 (1:1); Rafa Silva, 61 (1:2)

    "Şaxtyor" - "Şalke" - 0:0

    "Marsel" - "Atletik B" - 0:1

    Qollar: Aduris, 54 (0:1)

    "Sevilya" - "Molde" - 3:0

    Qollar: Lyorente, 35 (1:0); Lyorente, 49 (2:0); Qameyro, 72 (3:0)

    "Sportinq" - "Bayer" - 0:1

    Qollar: Bellarabi, 26 (0:1)

    "Vilyarreal" - "Napoli" - 1:0

    Qollar: Denis Suares, 82 (1:0)

    "Sent-Etyen" - "Bazel" - 3:2

    Qollar: Bayyal Sall, 10 (1:0); Monne-Pake, 39 (2:0); Samuel, 44 (2:1); Yanko M., 54 (2:2); Baebek, 77 (3:2).

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