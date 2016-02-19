​Лига Европы, 1/16 финала. Результаты всех первых матчей

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Как передает Report, в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "МЮ" на выезде проиграл датскому "Мидтьюлланду", "Тоттенхэм" разошелся миром с "Фиорентиной", дортмундская "Боруссия" одолела "Порту", а "Аугсбург" сыграл вничью с "Ливерпулем".
Ответные встречи состоятся через неделю.
2015-16. Лига Европы
"Валенсия" - "Рапид Вена" - 6:0
Голы: Мина, 4 (1:0); Парехо, 10 (2:0); Мина, 25 (3:0); Негредо, 29 (4:0); Андре Гомеш, 35 (5:0); Родриго, 90 (6:0)
"Фиорентина" - "Тоттенхэм" - 1:1
Голы: Шадли Н., 37 (0:1); Бернардески, 59 (1:1)
"Боруссия Д" - "Порту" - 2:0
Голы: Пищек, 6 (1:0); Ройс, 71 (2:0)
"Андерлехт" - "Олимпиакос" - 1:0
Голы: Мбоджи, 68 (1:0)
"Мидтъюлланд" - "Манчестер Юн" - 2:1
Голы: Депай, 37 (0:1); Систо, 44 (1:1); Онуачу, 77 (2:1)
"Аугсбург" - "Ливерпуль" - 0:0
"Спарта П" - "Краснодар" - 1:0
Голы: Юлиш, 64 (1:0)
"Галатасарай" - "Лацио" - 1:1
Голы: Сарыоглу, 12 (1:0); Милинкович-Савич, 21 (1:1)
"Сьон" - "Брага" - 1:2
Голы: Стоилькович, 13 (0:1); Конате, 54 (1:1); Рафа Силва, 61 (1:2)
"Шахтер" - "Шальке" - 0:0
"Марсель" - "Атлетик Б" - 0:1
Голы: Адурис, 54 (0:1)
"Севилья" - "Мольде" - 3:0
Голы: Льоренте, 35 (1:0); Льоренте, 49 (2:0); Гамейро, 72 (3:0)
"Спортинг" - "Байер" - 0:1
Голы: Беллараби, 26 (0:1)
"Вильярреал" - "Наполи" - 1:0
Голы: Денис Суарес, 82 (1:0)
"Сент-Этьен" - "Базель" - 3:2
Голы: Байял Салл, 10 (1:0); Монне-Паке, 39 (2:0); Самуэль, 44 (2:1); Янко М., 54 (2:2); Баэбек, 77 (3:2)
News DepartmentАвтор новости
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