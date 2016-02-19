​Лига Европы, 1/16 финала. Результаты всех первых матчей

19 февраля, 2016 02:22

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Как передает Report, в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "МЮ" на выезде проиграл датскому "Мидтьюлланду", "Тоттенхэм" разошелся миром с "Фиорентиной", дортмундская "Боруссия" одолела "Порту", а "Аугсбург" сыграл вничью с "Ливерпулем". Ответные встречи состоятся через неделю. 2015-16. Лига Европы "Валенсия" - "Рапид Вена" - 6:0 Голы: Мина, 4 (1:0); Парехо, 10 (2:0); Мина, 25 (3:0); Негредо, 29 (4:0); Андре Гомеш, 35 (5:0); Родриго, 90 (6:0) "Фиорентина" - "Тоттенхэм" - 1:1 Голы: Шадли Н., 37 (0:1); Бернардески, 59 (1:1) "Боруссия Д" - "Порту" - 2:0 Голы: Пищек, 6 (1:0); Ройс, 71 (2:0) "Андерлехт" - "Олимпиакос" - 1:0 Голы: Мбоджи, 68 (1:0) "Мидтъюлланд" - "Манчестер Юн" - 2:1 Голы: Депай, 37 (0:1); Систо, 44 (1:1); Онуачу, 77 (2:1) "Аугсбург" - "Ливерпуль" - 0:0 "Спарта П" - "Краснодар" - 1:0 Голы: Юлиш, 64 (1:0) "Галатасарай" - "Лацио" - 1:1 Голы: Сарыоглу, 12 (1:0); Милинкович-Савич, 21 (1:1) "Сьон" - "Брага" - 1:2 Голы: Стоилькович, 13 (0:1); Конате, 54 (1:1); Рафа Силва, 61 (1:2) "Шахтер" - "Шальке" - 0:0 "Марсель" - "Атлетик Б" - 0:1 Голы: Адурис, 54 (0:1) "Севилья" - "Мольде" - 3:0 Голы: Льоренте, 35 (1:0); Льоренте, 49 (2:0); Гамейро, 72 (3:0) "Спортинг" - "Байер" - 0:1 Голы: Беллараби, 26 (0:1) "Вильярреал" - "Наполи" - 1:0 Голы: Денис Суарес, 82 (1:0) "Сент-Этьен" - "Базель" - 3:2 Голы: Байял Салл, 10 (1:0); Монне-Паке, 39 (2:0); Самуэль, 44 (2:1); Янко М., 54 (2:2); Баэбек, 77 (3:2)

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