Avropa Liqası: Bu gün Türkiyə klubları ev oyunlarını keçirəcək

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qarabağ" Kipr APOEL-ini qəbul edəcək. Qrupun digər matçında "Sevilya" İspaniyada Lüksemburq "Düdelanj"ı ilə üz-üzə gələcək.
Türkiyə klubları bu tur öz oyunlarını doğma meydanda keçirəcəklər. "Trabzonspor" Rusiya "Krasnodar"ı, "Başakşehir" Avstriya "Volfsberq"i, "Beşiktaş" isə Portuqaliya "Braqa"sı ilə qarşılaşacaq.
Azərbaycan millisinin üzvü Pavel Paşayevin çıxış etdiyi Ukrayna "Aleksandriya"sı isə Fransada "Sent-Etyen"in qonağı olacaq.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
A qrupu
20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - APOEL (Kipr)
23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Düdelanj" (Lüksemburq)
Xal durumu: "Sevilya" - 6, "Qarabağ" - 3, "Düdelanj" - 3, APOEL - 0.
B qrupu
23:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Kopenhagen" (Danimarka)
23:00. "Malmö" (İsveç) - "Luqano" (İsveçrə)
Xal durumu: "Kopenhagen" - 4, "Dinamo" - 4, "Luqano" - 1, "Malmö" - 1
C qrupu
23:00. "Xetafe" (İspaniya) - "Bazel" (İsveçrə)
23:00. "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Krasnodar" (Rusiya)
Xal durumu: "Xetafe" - 6, "Bazel" - 4, "Trabzonspor" - 1, "Krasnodar" - 0.
D qrupu
23:00. "Sportinq" (Portulqaliya) - "Rusenborq" (Norveç)
23:00. PSV (Hollandiya) - LASK (Avstriya)
Xal durumu: PSV - 6, LASK - 3, "Sportinq" - 3, "Rusenborq" - 0
E qrupu
23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Latsio" (İtaliya)
23:00. "Renn" (Fransa) - ÇFR (Rumıniya)
Xal durumu: "Seltik" - 4, ÇFR - 3, "Latsio" - 3, "Renn" - 1.
F qrupu
23:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Vitoriya" (Portuqaliya)
23:00. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Standard" (Belçika)
Xal durumu: Arsenal - 6, "Ayntraxt" - 3, "Standard" - 3, "Vitoriya" - 0.
G qrupu
20:55. "Portu" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya)
20:55. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Feyenoord" (Hollandiya
Xal durumu: "Portu" - 3, "Reyncers" - 3, "Yanq Boyz" - 3, "Feyenoord" - 3.
H qrupu
20:55. MOİK (Rusiya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
20:55. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Espanyol" (İspaniya)
Xal durumu: "Lüdoqorets" - 6, "Espanyol" - 4, "Ferentsvaroş" - 1, MOİK - 0.
I qrupu
20:55. "Gent" (Belçika) - "Volfsburq" (Almaniya)
20:55. "Sent-Etyen" (Fransa) - "Aleksandriya" (Ukrayna)
Xal durumu: "Gent" - 4, "Volfsburq" - 4. "Sent-Etyen" - 1. "Aleksandriya" - 1.
J qrupu
20:55. "Roma" (İtaliya) - "Borussiya" Mönxenqladbax, Almaniya)
20:55. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Volfsberq" (Avstriya)
K qrupu
20:55. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Braqa" (Portuqaliya)
20:55. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Vulverhempton" (İngiltərə)
L qrupu
20:55. "Partizan" (Serbiya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə)
20:55. AZ (Hollandiya) - "Astana" (Qazaxıstan)
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