İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    "Xankəndi"nin futbolçusu: "Quba" ilə oyunda xarakter göstərdik"

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 13:02
    Xankəndinin futbolçusu: Quba ilə oyunda xarakter göstərdik

    "Xankəndi" Azərbaycan Kubokunun I təsnifat mərhələsində "Quba" üzərində 2:1 hesabı ilə qələbə qazandığı matçda xarakter göstərib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında bölgə təmsilçisinin futbolçusu Emin Quliyev deyib.

    Futbolçu oyunun gərgin keçdiyini söyləyib:

    "Gərgin oyun keçdi. Amma geridönüş etməyi bacardıq və xarakter göstərdik. Qarşıdan gələn "Qaradağ Lökbatan"la matça hazırlaşırıq. Yaxşı hazırlaşıb qələbə qazanmaq istəyirik".

    O, görüşün ilk hissəsində çətinlik yaşadıqlarını bildirib:

    "İki fərqli hissə oldu. İlk hissədə yaxşı oynamadıq. Məşqçilərin tapşırığı və oyunçu dəyişiklikləri ilə fasilədən sonra toparlandıq. Qolları vaxtında vurduq. Oyunu qələbə ilə bitirdik".

    Qeyd edək ki, "Xankəndi" Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsində "Difai" ilə qarşılaşacaq.

    "Xankəndi" klubu Azərbaycan Kuboku "Quba" futbol klubu Emin Quliyev

    Son xəbərlər

    13:46

    Aİ rəsmisi: "Qadınlar kibertəhlükəsizlik sektorunda yetərincə təmsil olunmurlar"

    İKT
    13:36

    Ukrayna və Britaniya LYRA proqramı çərçivəsində işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda yox olmaq təhlükəsi altında olan 31 turizm məhsulu xəritələşdirilib

    Turizm
    13:30

    Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    13:28

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumları dayandırır

    Digər ölkələr
    13:20
    Foto

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Ermənistanda "Amulsar" qızıl mədəninə 750 milyon dollar məbləğində investisiya qoyulacaq

    Region
    13:02

    Ukrayna rəsmisi : "Kibertəhlükəsizlik potensialımızı ixrac etmək istəyirik"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti