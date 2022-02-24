UEFA "Qarabağ"la oyunda sonuncu qolu vuran futbolçunu fərqləndirib

UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı Fransanın "Marsel" klubunun futbolçusu Dimitri Payet haqqında paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, 35 yaşlı yarımmüdafiəçinin pley-off mərhələsinin ilk oyununda "Qarabağ"a vurduğu qol yayımlanıb.
Fransalı oyunçunun cari mövsüm avrokuboklarda 23 görüşdə 15 qolun iştirakısı olduğu, daha dəqiqi, 9 qol, 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qaldığı xatırladılıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" və "Marsel" komandaları arasındakı cavab qarşılaşması bu gün saat 21:45-də start götürəcək. Fransadakı ilk oyunda Azərbaycan təmsilçisi 1:3 hesabı ilə uduzub.
Dimitri Payet on European night =— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague)
15 goal involvements - 9⃣,6⃣ - in his last 23 games (UCL, UEL, UECL)
#UECL pic.twitter.com/MQCSB1HaFA February 24, 2022